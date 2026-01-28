Rabiot, ora occhio al giallo: il francese è entrato in diffida

E' uscito ieri il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo da cui si evince che Adrien Rabiot è entrato nella lista dei giocatori diffidati: il centrocampista francese ha infatti preso domenica sera a Roma la sua quarta ammonizione in questo campionato e dunque al prossimo giallo scatterà una giornata di squalifica. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che, oltre a lui, nelle file rossonere ci sono altri due diffidati, vale a dire Youssouf Fofana e Zachary Athekame.

Il Giudice Sportivo ha poi dato una nuova ammenda al Milan per avere ingiustificatamente ritardato di l'inizio della gara. Non è la prima volta che accade in questa stagione: finora al Diavolo, sempre per questo motivo, sono stati inflitti infatti 73.000 euro di multe (otto volte in campionato per un totale, di 65.000 euro e una volta in Coppa Italia per 8.000 euro).