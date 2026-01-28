Milan-Dragusin: per ora il Tottenham non ha aperto al prestito con diritto di riscatto

vedi letture

In questi ultimi giorni di mercato invernale, il Milan, dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, vorrebbe provare ad aggiungere un innesto in difesa. Un'interessante occasione potrebbe essere rappresentata da Radu Dragusin, difensore classe 2002 che è in uscita dal Tottenham dove sta trovando pochissimo spazio. Il giocatore rumeno non avrebbe nemmeno bisogno di un periodo di adattamento visto che conosce bene il calcio italiano, avendo già indossato in carriera le maglie di Genoa, Juventus e Salernitana.

Non sarà però facile arrivare alla fumata bianca, soprattutto se gli Spurs non cambieranno la loro richiesta: gli inglesi, infatti, per il momento non aprono al prestito con diritto di riscatto, ma vogliono inserire l'obbligo. Questa formula non piace al Milan che non vuole "impegnarsi" in un nuovo acquisto sicuro in estate.Lo riferisce Tuttosport.