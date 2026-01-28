Rossoneri al lavoro per Gila e Goretzka. CorSport: "E' un Milan d'anticipo"

In merito al mercato del Diavolo, il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "E' un Milan d'anticipo". Il quotidiano fa riferimento al fatto che, anche se siamo a gennaio ed è ancora aperto il mercato invernale, il club di via Aldo Rossi è già al lavoro per provare a "prenotare" due colpi da concretizzare poi in estate, vale a dire Mario Gila e Leon Goretzka.

Il difensore della Lazio piace da tempo e ha il contratto in scadenza nel 2027. I contatti con il club di Lotito sono frequenti e non è un mistero che il Milan abbia fatto anche un tentativo per provare a portarlo subito a Milanello, ma ogni discorso è stato rinviato a fine stagione. Il centrocampista tedesco è un'interessante occasione visto che è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Attenzione però alla concorrenza dell'Atletico Madrid che starebbe provando già ora a portarlo nella capitale spagnola.