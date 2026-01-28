Il Milan ci prova per Aké del City. Ma la pista non è semplice: i motivi
Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul mercato di gennaio del Milan che avrebbe messo nel mirino il difensore classe 1995 del Manchester City, Nathan Aké: "Nelle ultime ore ci sono stati contatti e dei sondaggi per capire la fattibilità nei numeri dell'operazione Nathan Aké.
E' un difensore che piace, anche se è complicato per diversi motivi: prima di tutto perché guadagna tanto e poi in questo momento il Manchester City ha diversi giocatori infortunati e quindi bisogna capire se gli inglesi lo lasceranno effettivamente partire. Il Milan sta comunque cercando di capire se può diventare un'opportunità di mercato in questi ultimi giorni di questa campagna acquisti invernale".
