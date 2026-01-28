Bianchin rivela: "Allegri ha chiesto Kim in estate e non è arrivato, un centrale o braccetto con uno standing importante"

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su MilanVibes sul calciomercato del Milan: “Allegri è contento dell’ambiente e del gruppo, del clima di spogliatoio e di come i calciatori lo seguono. Non è contento dello sviluppo di alcuni calciatori e di alcune situazioni di calciomercato, anche se pubblicamente non lo dice. Ha chiesto Kim in estate e non è arrivato, un centrale o braccetto con uno standing importante. Ha chiesto una rosa corta, la società ha accolto positivamente questa cosa liberandosi di Theo, Chukwueze e Jimenez. La vera sfida di giugno sarà mantenere certi equilibri con una rosa più ampia.

Goretzka e Mario Gila sono idee per giugno, qualcosa di concreto perché delle discussioni sono state fatte, ma non per gennaio. Il calciatore del Bayern ha una richiesta di ingaggio importante e tra quello e bonus alla firma il Milan deve fare delle riflessioni. Il centrale della Lazio piace ma c’è un anno in più di contratto e Lotito non è una persona facile con cui trattare, quindi anche le cifre non saranno basse. Mateta rappresenta invece un profilo che piace, il cui cartellino si aggira sui 30/35 milioni di euro: i rossoneri hanno già fatto quel tipo di investimento ma attualmente non è il nome più caldo. Fofana? Sono convinto che sia un addio per luglio, è una sensazione perché ha fatto bene ma non benissimo, perché ad Allegri piace per alcune cose e non per altre, magari serve qualcuno di più ordinato in quella posizione. Loftus-Cheek ha interessamenti dalla Premier League, l’Aston Villa ha fatto delle domande e c’è un’ipotesi rinnovo, anche se le prestazioni non sembrano portare ad un rinnovo meritato sul campo per rendimento”.