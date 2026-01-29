Mercato invernale Serie A, i centrocampisti più costosi di sempre: comanda un rossonero
A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale i colleghi di Transfermarkt hanno redatto la classifica dei centrocampisti più costosi di sempre in Serie A. A comandare questa particolare graduatoria un ex Milan, che fra le altre cose proprio in questi giorni ha cambiato nuovamente casacca registrando un altro record, diventando il calciatore più pagato nella storia del calcio sudamericano. Stiamo parlando di Lucas Paquetà, che nel gennaio del 2019 passò dal Flamengo al Milan per circa 38.5 milioni di euro. Di seguito la classifica completa:
Lucas Paquetà: Flamengo-Milan €38.4M
Christian Eriksen: Tottenham-Inter €27M
Niccolò Rovella: Genoa-Juventus 26€M
Clarence Seedorf: Real Madrid-Inter 24€M
Stanislav Lobotka: Celta Vigo-Napoli 24€M
Hidetoshi Nakata: Perugia-Roma 21.7€M
Sofyan Amrabat: Hellas Verona-Fiorentina 19.5€M
Hernanes: Lazio-Inter 18€M
Kenneth Taylor: Ajax-Lazio 16.9M
Maxence Caqueret: Lione-Como 15€M
