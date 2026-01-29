Goretzka si allontana: a un passo l'accordo con l'Atletico Madrid

Il sogno Leon Goretzka sembra essere già finito per il Milan. Il centrocampista tedesco classe 1995 del Bayern Monaco, che va in scadenza di contratto al termine di questa stagione, era finito nella lista dei papabili obiettivi del club rossonero, soprattutto in ottica calciomercato estivo e come opportunità a parametro zero. Un giocatore nel picco della carriera e di sicura esperienza. L'opportunità, però, potrebbe sfumare a breve con il calciatore del club bavarese a un passo dal trasferimento in una nuova squadra.

Come viene riportato nella giornata di oggi dai colleghi ci Sky Sports DE, Leon Goretzka sarebbe ormai vicinissimo all'accordo con l'Atletico Madrid: un passaggio che avverrebbe subito in questi ultimi giorni di sessione invernale di calciomercato. A fare la differenza un'offerta economica importante dei colchoneros, accettata dal giocatore tedesco: ora la palla passa ai due club che dovranno trovare un accordo sui costi e sulla formula dell'operazione. Tagliati fuori, oltre al Milan, anche Juventus e Napoli.