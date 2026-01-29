Goretzka verso la permanenza a gennaio: la partita si sposta all'estate
Stando a quanto riferisce Matteo Moretto Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto, è davvero difficile che vada via già a gennaio nonostante il forte interesse dell'Atletico Madrid, che in questa finestra di mercato ha ceduto Gallagher al Tottenham.
Il giornalista racconta che gli spagnoli rimangono fortemente interessati al centrocampista tedesco in vista di giugno quando verosimilmente si libererà a zero. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse del Milan per Goretzka.
