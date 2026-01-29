Milan-Aké, Romano: "Al momento il City non apre alla partenza dell'olandese"

Fabrizio Romano, intervenuto in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato così di Nathan Aké, difensore del Manchester City che il Milan sta seguendo con grande attenzione in questa parte finale del mercato invernale: "La voglia di Aké di giocare di più c'è, così come il ct olandese Koeman ha chiesto al giocatore che vuole vederlo giocare di più in vista del Mondiale, ma al momento dal Manchester City non arrivano aperture sull'uscita del difensore.

Il Milan ha fatto dei sondaggi per capire la fattibilità dell'affare, ma ad oggi il City non apre alla partenza di Aké. Oggi ci saranno delle riunioni interne al club inglese per parlare di alcune situazione in vista degli ultimi giorni di mercato invernale. Ieri Aké ha giocato titolare in Champions e ribadisco che da Manchester non arrivano aperture sulla sua partenza".