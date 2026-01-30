Lutto per Chukwueze, è scomparsa la mamma del nigeriano
Il mondo del calcio si stringe attorno a Samuel Chukwueze, esterno del Milan in prestito al Fulham, per la perdita della mamma. Gli account social del Fulham e della Nazionale Nigeriana hanno espresso il loro cordoglio per Chukwueze: "Siamo tutti con te, Chukwu. Inviamo a te e alla tua famiglia le nostre più sentite condoglianze".
We are all with you, Chukwu. Sending you and your family our deepest condolences. 🖤🤍 https://t.co/jJYzhLyqn1— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 29, 2026
