Lutto per Chukwueze, è scomparsa la mamma del nigeriano

Il mondo del calcio si stringe attorno a Samuel Chukwueze, esterno del Milan in prestito al Fulham, per la perdita della mamma. Gli account social del Fulham e della Nazionale Nigeriana hanno espresso il loro cordoglio per Chukwueze: "Siamo tutti con te, Chukwu. Inviamo a te e alla tua famiglia le nostre più sentite condoglianze".