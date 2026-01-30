Saelemaekers: "Leao? Come tutti, vive di alti e bassi. Ma non è uno che si risparmia"
Intervistato dal Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su alcuni suoi compagni di squadra, a partire da Rafael Leao: "Come tutti, vive di alti e bassi. Ma non è uno che si risparmia. E poi ha qualità eccezionali". Da quest'anno gioca poi insieme a due grandi campioni come Luka Modric e Adrien Rabiot: "Luka ha vinto tanto sia individualmente sia collettivamente. Ma mostra un’umiltà nel lavoro di tutti i giorni, ti conquista. Adri conosce tutto del calcio italiano e ha una personalità incredibile".
MILAN, IL PROGRAMMA VERSO IL BOLOGNA
Come da programma ieri mattina la squadra si è allenata a Milanello in vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna: presente anche Zlatan Ibrahimovic nel centro sportivo di Carnago che ha salutato i calciatori uno ad uno prima dell'allenamento odierno. Oggi la squadra avrà la giornata libera, mentre sabato e domenica torneranno ad allenarsi a Milanello sempre di mattina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan