Champions League, sorteggiati i playoff: Bodo-Inter, Galatasaray-Juventus e Dortmund-Atalanta

Champions League, sorteggiati i playoff: Bodo-Inter, Galatasaray-Juventus e Dortmund-Atalanta
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:00News
di Enrico Ferrazzi

Sono stati sorteggiati poco fa i playoff di Champions League che si giocheranno in queste dare: andata il 17/18 febbraio 2026, ritorno il 24/25 febbraio 2026. L'Inter affronterà il Bodo Glimt dell'ex rossonero Hauge, la Juventus se la vedrà con il Galatasaray di Osimhen, mentre la sfida più complicata per le italiane è sicuramente quella che aspetta l'Atalanta contro il Borussia Dortmund

Questo il tabellone completo

Monaco - Paris Saint Germain
Galatasaray - Juventus
Benfica - Real Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta
Qarabag - Newcastle
Club Brugge - Atletico Madrid
Bodo Glimt - Inter
Olympiacos - Bayer Leverkusen