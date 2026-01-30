Moretto: "Trattativa in chiusura tra Fenerbahçe e Atalanta per Lookman: 40 milioni bonus inclusi"

vedi letture

Il Fenerbahçe è ad un passo dall'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta. Il club turco, a cui è stato spesso accostato Christopher Nkunku, ha trovato un accordo di base con i bergamaschi sui 40 milioni di euro bonus inclusi. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Trattativa in chiusura tra Fenerbahçe e Atalanta per Ademola Lookman. Base di intesa sui 40 milioni di euro bonus inclusi. Si lavora sulle garanzie bancarie. Per Ademola Lookman pronto un contratto di 4 anni e mezzo a circa 7 netti".

Trattativa in chiusura tra Fenerbahçe e Atalanta per Ademola Lookman.



Base di intesa sui 40 milioni di euro bonus inclusi. Si lavora sulle garanzie bancarie.



Per Ademola Lookman pronto un contratto di 4 anni e mezzo a circa 7 netti. pic.twitter.com/DdBFAITgpO — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 30, 2026

Da capire quindi se l'arrivo di Lookman esclude quello eventuale di Nkunku o se il Fenerbahçe tenterà il doppio colpo.