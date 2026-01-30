Milan, senti Goretzka: "Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita"
Leon Goretzka esce allo scoperto. L'obiettivo del Milan per giugno, in un'intervista rilasciata a Die Zeit, ha parlato del suo futuro: "Cambiare campionato è un'opzione ovviamente. Trovo entusiasmante andare all'estero all'inizio della mia carriera.
Ci ho già pensato due volte in passato e ho consapevolmente scelto di non farlo fino ad ora. So di trovarmi in una zona di comfort a Monaco. Fare un passo all'estero sarebbe anche un passo importante per la mia crescita personale. Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita".
Il Bayern Monaco annuncia: "Goretzka andrà via in estate. Fino ad allora faremo tutto il possibile per vincere altri titoli insieme"
La differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita... di Luca Serafini
Primo Piano
live mnLIVE MN - Ultimi giorni di mercato: il Milan prova a chiudere subito Mateta. Su Nkunku c'è pure la Roma
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
