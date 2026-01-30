Milan, senti Goretzka: "Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita"

di Federico Calabrese

Leon Goretzka esce allo scoperto. L'obiettivo del Milan per giugno, in un'intervista rilasciata a Die Zeit, ha parlato del suo futuro: "Cambiare campionato è un'opzione ovviamente. Trovo entusiasmante andare all'estero all'inizio della mia carriera.

Ci ho già pensato due volte in passato e ho consapevolmente scelto di non farlo fino ad ora. So di trovarmi in una zona di comfort a Monaco. Fare un passo all'estero sarebbe anche un passo importante per la mia crescita personale. Vivere qualcosa di nuovo arricchirebbe la mia vita". 