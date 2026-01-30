Milan, tutti a disposizione per Bologna: Gimenez unico assente

vedi letture

Massimiliano Allegri ha concesso per oggi una giornata di riposo a suoi ragazzi che torneranno ad allenarsi domani mattina a Milanello. Il focus è sulla gara di martedì a Bologna: tutti a disposizione del tecnico livornese, l'unico assente sarà Santiago Gimenez che è ancora ai box dopo l'operazione alla caviglia del dicembre scorso. A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport.

In vista della trasferta di Bologna, Strahinja Pavlovic scalpita per tornare titolare dopo che nelle ultime partite Allegi gli ha sempre preferito Koni De Winter. A fargli posto potrebbe essere Fikayo Tomori, con il serbo come braccetto di sinistra e il belga a destra. Possibile novità anche in mezzo al campo dove al fianco degli inamovibili Luka Modric e Adrien Rabiot stavolta potrebbe trovare spazio Youssouf Fofana.