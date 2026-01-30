Saelemaekers e il VAR: "Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video. Noi giocatori ne approfittiamo? Se in area ti senti toccare..."
Alexis Saelemaekers, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua anche sul VAR. Ecco il suo pensiero: "Quanto il VAR condiziona il comportamento di noi calciatori? Oddio... Il Var ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video.
Noi giocatori ne approfittiamo? Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...".
