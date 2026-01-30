Gazzetta: "Milan-Mateta, passi avanti nella notte: c'è l'accordo col Palace. Può arrivare subito se..."

"Milan-Mateta, passi avanti nella notte: c'è l'accordo col Palace. Può arrivare subito se...": titola così gazzetta.it che spiega che Jean-Philippe Mateta potrebbe diventare presto un giocatore del Diavolo, da capire poi se arriverà subito o in estate. Nella notte, il club rossonero ha ha fatto grandi passi avanti e ha trovato l’accordo con il Crystal Palace sulla cifra del trasferimento: 30 milioni di euro.

La dirigenza del Diavolo è al lavoro per provare a chiudere subito l'affare e regalarlo a Max Allegri già per la seconda parte di questa stagione. Che cosa manca? Il va libera del Crystal Palace al trasferimento immediato. Gli inglesi devono prima prendere un altro attaccante: se riusciranno a chiudere per Jorgen Strand Larsen, ex Primavera del Milan, dal Wolverhampton, allora potranno dare l'ok alla partenza immediata di Mateta. Altrimenti, nei prossimi giorni si proverà ad arrivare ad un accordo per l'estate. Il giocatore ha già un'intesa con il Diavolo per un contratto da 3-3,5 milioni di euro a stagione più bonus.