MN - Nkunku-Fenerbahçe: in questo mese i turchi hanno sempre mantenuto vivi i contatti con l'entourage del francese

vedi letture

Nella notte il Milan ha accelerato per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 che in questa stagione ha collezionato 34 presenze e segnato tra Premier League e coppe 10 gol con la maglia del Crystal Palace. Non sarà facile, ma il Diavolo vorrebbe provare a portarlo subito a Milanello, altrimenti il suo sbarco in rossonera avverrà in estate.

Affinché il suo arrivo possa avvenire gà in questa finestra di mercato, c'è bisogno da una parte che il Crystal Palace prenda un altro attaccante e dall'altra che il Milan gli faccia spazio in rosa. E il primo candidato ad uscire sembra essere Christopher Nkunku che nelle scorse settimane è stato cercato con insistenza dal Fenerbahçe. In questo mese i turchi hanno sempre mantenuto vivi i contatti con l'entourage del francese. A spingere per l'arrivo a Istanbul dell'ex Chelsea è soprattutto il tecnico dei gialloblu Domenico Tedesco, che lo conosce bene avendolo allenato ai tempi del Lipsia. Non sarà facile che queste due operazioni (Mateta e Nkunku) si chiudano visto che c'è poco tempo (lunedì chiude il mercato invernale), ma un tentativo verrà fatto.

di Lorenzo De Angelis