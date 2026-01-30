Di Marzio: "Il Milan cerca il sorpasso sul PSV per Cissé, il giocatore non parte per la trasferta contro il Sudtirol"

Ancora aggiornamenti su Alphadjo Cissé, su cui si è inserito il Milan: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore non parte per la trasferta contro il Sudtirol viste le trattative. Il club rossonero cerca il sorpasso sul PSV con la formula che sarebbe l'idea anche per il Catanzaro, che vorrebbe tenerlo fino a giugno.

MN - Milan fortissimo su Mateta: operazione avanzata. In uscita Nkunku

Il Milan ha accelerato nelle ultime ore per Jean-Philippe Mateta: il club rossonero ha infatti avuto dei contatti molto positivi con il Crystal Palace per l'attaccante classe 1997. Lo stato della trattativa è avanzato e la chiusura potrebbe avvenire già nelle prossime ore. L'obiettivo del Diavolo è portare subito a Milanello il giocatore francese che nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Juventus e che sembrava essere vicino al trasferimento al Nottingham Forest.

Se il Milan dovesse chiudere l'affare Mateta, che in questa stagione ha collezionato 34 presenze e segnato tra Premier League e coppe 10 gol, a quel punto ci potrebbe essere un'uscita tra gli attaccanti in rosa. E il primo candidato ad uscire sembra essere Christopher Nkunku che nelle scorse settimane è stato cercato con insistenza dal Fenerbahçe. In questo mese i turchi hanno sempre mantenuto vivi i contatti con l'entourage del francese. A spingere per l'arrivo a Istanbul dell'ex Chelsea è soprattutto il tecnico dei gialloblu Domenico Tedesco, che lo conosce bene avendolo allenato ai tempi del Lipsia.

di Pietro Mazzara e Lorenzo De Angelis