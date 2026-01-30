Mateta-Milan: operazione per giugno. Le ultime da Fabrizio Romano e Matteo Moretto

Fabrizio Romano, in un video in compagnia di Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta:

Moretto: "E' un'operazione su cui il Milan sta lavorando per giugno. L'idea sarebbe quello di bloccarlo ora e poi lasciarlo al Crystal Palace fino a fine stagione, forzando anche molto sulla volontà del giocatore. C'è la concorrenza di alcuni club inglesi come il Nottingham Forest che ha offerto più di 35 milioni, c'è il discorso commissioni, c'è l’ingaggio del giocatore, è un'operazione importante. Il Milan ci sta lavorando per giugno".

Romano: "Mateta ha grande voglia di Italia. Lo ha dimostrato anche quando lo cercava la Juventus, lì è stato più un problemi di commissioni che altro. Tra le squadre di Premier che lo cercano e l'Italia, il francese preferirebbe trasferirsi in Serie A. Mateta ha un po' aspettato l'interesse del Milan che c'è sempre stato, con la speranza che possa concretizzarsi da qui all'estate".