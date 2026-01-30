Moretto: "Il Milan ci sta provando per Cissé dell'Hellas Verona. Affare da 10 milioni"

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha confermato l'inserimento del Milan nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo Cissé, centrocampista classe 2006 di proprietà del club veneto che sta giocando questa stagione in Serie B in prestito al Catanzaro:

"Il PSV ha un accordo da giorni con l'Hellas Verona per Alphadjo Cissé, ma nelle scorse ore c'è stata una chiamata da parte del Milan che ha bloccato tutto. Il Milan si sta provando ad inserire, sta cercando di capire a quanto potrebbe ammontare questo affare. Mi dicono 10 milioni compresi di bonus e di indennizzo per il Catanzaro. Il traguardo non è ancora vicino, ma il Milan ci sta provando".