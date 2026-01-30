Milan-Mateta: l'agente del francese sta facendo pressioni sul Palace perché dica sì a un trasferimento immediato
Il Milan è pronto ad alzare la parte fissa dell'offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, arrivando a 35 milioni di euro, per portare il francese a Milano prima della chiusura del mercato invernale (lunedì 2 febbraio). Lo scrive gazzetta.it che aggiunge un particolare importante: l'agente del giocatore, Paul Latouche, sta facendo pressioni sul club inglese perché dica sì al trasferimento immediato in rossonero del suo assistito.
Il Milan ha alzato l’offerta per Mateta, aumentando la parte fissa: 35 milioni per averlo subito.— luca bianchin (@lucabianchin7) January 30, 2026
Mateta ha scelto il Milan: Nottingham Forest fuori dalla corsa. L’agente fa pressioni col Palace per chiudere nelle prossime ore.
Importanti anche le evoluzioni su Nkunku. pic.twitter.com/wMeJQPH528
