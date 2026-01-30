Milan-Mateta: l'agente del francese sta facendo pressioni sul Palace perché dica sì a un trasferimento immediato

di Enrico Ferrazzi

Il Milan è pronto ad alzare la parte fissa dell'offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, arrivando a 35 milioni di euro, per portare il francese a Milano prima della chiusura del mercato invernale (lunedì 2 febbraio). Lo scrive gazzetta.it che aggiunge un particolare importante: l'agente del giocatore, Paul Latouche, sta facendo pressioni sul club inglese perché dica sì al trasferimento immediato in rossonero del suo assistito.