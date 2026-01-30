Bianchin: "Il Milan ha alzato l'offerta per Mateta: 35 milioni per averlo subito"
Secondo quanto riferisce Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, il Milan ha alzato la sua offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta ed è arrivato a mettere sul piatto 35 milioni di euro per averlo già in questa finestra di mercato. Il giocatore ha scelto il Diavolo e il suo agente sta mettendo pressione al club inglese per chiudere nelle prossime ore la trattativa con la società di via Aldo Rossi.
Ecco il post di Bianchin su X: "Il Milan ha alzato l’offerta per Mateta, aumentando la parte fissa: 35 milioni per averlo subito. Mateta ha scelto il Milan: Nottingham Forest fuori dalla corsa. L’agente fa pressioni col Palace per chiudere nelle prossime ore. Importanti anche le evoluzioni su Nkunku".
Il Milan ha alzato l’offerta per Mateta, aumentando la parte fissa: 35 milioni per averlo subito.— luca bianchin (@lucabianchin7) January 30, 2026
Mateta ha scelto il Milan: Nottingham Forest fuori dalla corsa. L’agente fa pressioni col Palace per chiudere nelle prossime ore.
Importanti anche le evoluzioni su Nkunku. pic.twitter.com/wMeJQPH528
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan