Bianchin: "Il Milan ha alzato l'offerta per Mateta: 35 milioni per averlo subito"

Secondo quanto riferisce Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, il Milan ha alzato la sua offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta ed è arrivato a mettere sul piatto 35 milioni di euro per averlo già in questa finestra di mercato. Il giocatore ha scelto il Diavolo e il suo agente sta mettendo pressione al club inglese per chiudere nelle prossime ore la trattativa con la società di via Aldo Rossi.

Ecco il post di Bianchin su X: "Il Milan ha alzato l’offerta per Mateta, aumentando la parte fissa: 35 milioni per averlo subito. Mateta ha scelto il Milan: Nottingham Forest fuori dalla corsa. L’agente fa pressioni col Palace per chiudere nelle prossime ore. Importanti anche le evoluzioni su Nkunku".