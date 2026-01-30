Di Marzio: "Vero l'interesse della Roma per Nkunku che, però, non apre"

vedi letture

Ore improvvisamente calde e frenetiche a Casa Milan con il club rossonero che sta cercando di chiudere, un po' a sorpresa, il colpo Jean-Philippe Mateta: i rossoneri hanno già trovato un accordo con il Crystal Palace per avere l'attaccante nel corso della prossima estate ma, forti dell'intesa raggunta anche con il giocatore, vorrebbero anticipare tutto già a questa sessione invernale di calciomercato. Per portarlo a Milano però c'è anche da capire la situazione legata a Christopher Nkunku.

L'attaccante ex Chelsea e Lipsia è il candidato numero uno per fare spazio nella rosa di Allegri al possibile nuovo arrivo di Mateta. Gianluca Di Marzio ha ricapitolato così la situazione, considerando anche che il Fenerbahce ha puntato su Lookman e quindi verosimilmente si chiama fuori dalla corsa per Nkunku: "Cresce la fiducia del Milan per avere subito Mateta. Su Nkunku è vero l'interesse (tra le altre) della Roma ma il giocatore non ha ancora dato apertura"