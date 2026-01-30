Milan-Mateta, Di Marzio: "I rossoneri vogliono farlo arrivare subito a Milano. Poi si penserà alla possibile cessione di Nkunku"
Nuovo aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare Jean-Philippe Mateta al Milan: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il club di via Aldo Rossi sta lavorando per portare subito l'attaccante francese a Milanello (il mercato invernale chiude lunedì). Successivamente i rossoneri proveranno a cedere Christopher Nkunku.
Ecco il post: "Il Milan sta spingendo e forzando per far arrivare subito Mateta (quindi entro lunedì). Successivamente capirà se Nkunku accetterà di uscire e a quali condizioni".
Il @acmilan sta spingendo e forzando per far arrivare subito Mateta (quindi entro lunedì). Successivamente capirà se Nkunku accetterà di uscire e a quali condizioni @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2026
