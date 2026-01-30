Il Bayern Monaco annuncia: "Goretzka andrà via in estate. Fino ad allora faremo tutto il possibile per vincere altri titoli insieme"

di Enrico Ferrazzi

Nonostante le tante indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni, Leon Goretzka non lascerà ora il Bayern Monaco, ma saluterà il club tedesco a fine stagione quando scadrà il suo contratto. Ad annunciarlo è stata la stessa società bavarese su X: "Leon Goretzka lascerà il Bayern quest'estate dopo otto anni di successi.

Fino ad allora, faremo tutto il possibile per vincere altri titoli insieme!". Nelle ultime settimane, il nome di Goretzka è stato accostato a diverse squadre, tra cui anche il Milan.