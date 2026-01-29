Pavlovic, con Allegri è tutta un'altra musica. Primi contatti per il rinnovo

Tra i giocatori che hanno sentito di più l'effetto dell'arrivo in panchina di Max Allegri c'è sicuramente Strahinja Pavlovic. Dopo un'annata molto complicata in cui, soprattutto con Paulo Fonseca, ha giocato poco, ora il serbo sembra un altro giocatore sotto la guida del livornese: più attento, più concentrato e più preciso nelle marcature e nelle chiusure. Insomma è tutta un'altra musica rispetto ad un anno fa.

CONTATTI PER IL RINNOVO - Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiunge che le sue ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni club inglesi. Per allontanare queste pericolose sirene di mercato, il Milan ha avviato i colloqui con gli agenti di Pavlovic per iniziare a parlare del rinnovo fino al 2031. Il suo attuale contratto scade nel 2028, quindi c'è ancora tempo, ma il club di via Aldo Rossi vuole blindarlo il prima possibile e allontanare così tutte quelle squadre che hanno messo gli occhi su di lui.

UN ANNO FA - Con Allegri, il serbo è diventato di fatto un titolarissimo del Milan, scenario davvero impensabile solo un anno fa quando durante il mercato di gennaio era stato ad un passo dall'addio (su di lui c'erano in particolare Crystal Palace, Galatasaray e Atalanta). Alla fine Pavlovic è rimasto in rossonero e con l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao al posto di Fonseca il suo minutaggio è aumentato notevolmente. Le prestazione restarono però piuttosto deludenti, ma ora sono solo un brutto ricordo perchè ora a Milanello c'è un altro giocatore grazie a Max Allegri.