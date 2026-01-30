Moretto: "Gimenez non prevede di lasciare l'Atletico. Disasi proposto ma il Milan valuta altri profili"

Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, è intervenuto nel suo video più recente sul canale di Fabrizio Romano italiano per gli ultimi aggiornamenti sulla giornata calda in casa Milan. Conferme per quanto riguarda l'interesse e la vicinanza dell'affare Jean-Philippe Mateta ma poi anche un piccolo excursus sulla possibilità di ingaggiare un difensore centrale con i due profili emersi nelle ultime ore analizzati sotto la lente di ingrandimento.

Le parole di Matteo Moretto sul mercato del Milan, circa il nuovo difensore centrale: "Il Milan sta cercando di firmare un difensore. Stanno sondando più profili. Gimenez dell'Atletico non ha in previsione di lasciare il club a gennaio: ha un contratto importante a circa 7 milioni a stagione, è un giocatore importante per il Cholo. Disasi è stato proposto ma viene costantemente proposto al Milan da tempo. Occhio perchè il Milan sta valutando altri profili".