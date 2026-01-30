Fabrizio Romano: "Il Milan ha contattato Alphadjo Cissé: trattative in corso"

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, "il Milan ha contattato Alphadjo Cissé per acquistarlo, dopo che da giorni era stato annunciato il suo trasferimento dall'Hellas Verona al PSV Eindhoven. Sono in corso trattative per decidere il suo futuro".

CHI È CISSE

Il Verona si muove, in entrata e in uscita, in questi ultimi giorni di mercato. Dopo le partenze di Giovane e Unai Nunez, il club gialloblu sta parlando da giorni con il PSV Eindhoven per Alphadjo Cisse: dall'Olanda spingono per averlo, anche se al momento il club scaligero ha rifiutato l'ultima offerta al rialzo arrivata in sede (leggi qui) e il giocatore potrebbe andare al Milan. Fra i giocatori in uscita rimane Grigoris Kastanos, che ha avuto poco spazio in questa prima parte di stagione. Ci sono tre ruoli in particolare nel quale il Verona potrebbe accogliere nuovi arrivi. Il primo è quello dell'attacco. Kieron Bowie è ormai prossimo a lasciare l'Hibernian per giocare in Italia. Non è detto che sia l'ultimo arrivo lì davanti. Sandro Kulenovic come vi abbiamo raccontato è al momento in stand-by, ma la pista non è del tutto tramontata. In tal senso c'è da monitorare cosa può succedere a Daniel Mosquera. Nel caso in cui dovesse lasciare il club da qui ai prossimi giorni, allora il Verona potrebbe tentare di inserire un altro giocatore. Alcuni intermediari lo hanno proposto (Mosquera) fra le altre squadre al Panathinaikos ed in MLS, ma non se n'è fatto nulla. Altro ruolo è quello di un possibile arrivo sulla fascia sinistra. In quel ruolo ad oggi giocano Domagoj Bradaric o Martin Frese, ma quest'ultimo potrebbe essere definitivamente sfruttato come braccetto di sinistra nella difesa a tre, dove ha già fatto bene. La pista Halhal dal Mechelen si è al momento raffreddata. Un terzo rinforzo che il Verona cerca è quello di un centrocampista box to box. In quella posizione Suat Serdar sta cercando di ritrovare la sua miglior condizione fisica e mentale, così come Abdou Harroui. Sarà da capire poi quanto tempo ci vorrà per riavere il miglior Suslov. Insomma, una certezza in più non farebbe male, ecco perché il Verona vuole cautelarsi con un altro innesto, con caratteristiche differenti dai giocatori già presenti in rosa (Antoine Bernede a parte). Sullo sfondo resta l'ipotesi di un nuovo portiere da inserire per competere con Montipò e Perilli. Quest'ultimo però ha ben figurato in queste settimane e non è da escludere che il Verona possa dargli fiducia. Stefano Turati è un giocatore che è stato monitorato, ma il Sassuolo fa muro. Un nome nuovo è quello di Karl Jakob Hein, come svelato da Telenuovo. L'estremo difensore estone è in prestito dall'Arsenal al Werder Brema, dove però sta trovando poco spazio.