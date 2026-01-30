Pista Mateta calda: si prova a chiudere tra stasera e domani

La pista che porta il Milan a Jean-Philippe Mateta è sempre più calda. Il club rossonero è al lavoro da questa mattina per cercare di anticipare l'arrivo del centravanti francese in questa finestra invernale di mercato dopo che era stato trovato l'accordo con il Crystal Palace per il trasferimento la prossima estate. L'arrivo sarà indipendente da quello che potrà essere il futuro di Christopher Nkunku su cui si sono interessati, oltre al Fenerbahce, anche la Roma e l'Atletico Madrid.

Secondo quanto viene riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport 24, il Milan e il Palace stanno cercando di concludere l'operazione tra stasera e domattina. Non è un caso che l'agente di Mateta sia in arrivo a Milano per incontrarsi di persona con la dirigenza milanista e definire il passaggio della punta classe 1997. In questa stagione Mateta ha giocato già 34 partite complessive e segnato 10 gol, di cui 8 in Premier League.