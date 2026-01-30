live mn Mateta-Milan, quasi fatta! Ultimi dettagli da limare. Nkunku non apre all'addio. Rossoneri a caccia anche di un difensore

21.30 | ANCHE ROMANO CONFERMA

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube, portando ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Mateta e il Milan:

"Jean Philippe Mateta questo pomeriggio si è presentato personalmente nella sede del Crystal Palace, ed ha comunicato alla CEO Sharon Lacey ed al tecnico Olivier Glasner di aver raggiunto un accordo con il Milan per un ingaggio di 3,5 milioni netti a stagione, e di volersi trasferire subito al Milan. Il club rossonero ha già un accordo con il Palace per il trasferimento del giocatore francese da luglio per 30 milioni di cartellino, ma in questi minuti sta provando ad acquistare Mateta da subito, con un aggiornamento del prezzo. L'agente del giocatore è già a Milano, e si stanno preparando i documenti, in attesa del via libera da Londra. Aggiornamenti attesi in serata".

20.31 | MATETA-MILAN, QUASI FATTA!

Jean-Philippe Mateta-Milan, è quasi fatta! Il centravanti francese, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dal nostro Pietro Mazzara, è vicinissimo a vestire la maglia del Milan, già da gennaio. La trattativa è ormai agli ultimi dettagli, con Milan e Crystal Palace intenti già a chiudere l'operazione in questa serata.

19.35 | MATETA, SI VUOLE CHIUDERE TRA STASERA E DOMANI

Secondo quanto viene riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport 24, il Milan e il Palace stanno cercando di concludere l'operazione tra stasera e domattina. Non è un caso che l'agente di Mateta sia in arrivo a Milano per incontrarsi di persona con la dirigenza milanista e definire il passaggio della punta classe 1997. In questa stagione Mateta ha giocato già 34 partite complessive e segnato 10 gol, di cui 8 in Premier League.

18.30 | L'AGENTE DI MIKE MAIGNAN LASCIA CASA MILAN

Dopo un incontro di circa un'ora Jonathan Kebe, agente di Mike Maignan, ha lasciato Casa Milan. Nell'incontro di oggi si sono definiti gli ultimi dettagli burocratici e legali dell'accordo che porterà al rinnovo del portiere e capitano rossonero. Il procuratore non ha rilasciato alcuna dichiarazione. CLICCA QUI per il video.

17.35 | CONTATTI PER ALPHADJO CISSÈ

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato: "Il Milan ha contattato Alphadjo Cissè per acquistarlo, dopo che da giorni era stato annunciato il suo trasferimento dall'Hellas Verona al PSV Eindhoven. Sono in corso trattative per decidere il suo futuro".

17.31 | AGENTI DI MAIGNAN IN SEDE

Come riportato dall'inviato di MilanNews.it, presente presso Casa Milan: gli agenti di Mike Maignan sono arrivati in sede in questi minuti. Il rinnovo del capitano e portiere rossonero è molto vicino.

17.00 | MORETTO FRENA SU GIMENEZ

Le parole di Matteo Moretto sul mercato del Milan, circa il nuovo difensore centrale: "Il Milan sta cercando di firmare un difensore. Stanno sondando più profili. Gimenez dell'Atletico non ha in previsione di lasciare il club a gennaio: ha un contratto importante a circa 7 milioni a stagione, è un giocatore importante per il Cholo. Disasi è stato proposto ma viene costantemente proposto al Milan da tempo. Occhio perchè il Milan sta valutando altri profili".

16.45 | MATETA, ZAZZARONI: "INTERVENUTO FURLANI"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fornito la sua versione dei fatti sulla trattativa per Jean Philippe Mateta che, specialmente sulle cifre, differisce dalla visione comune ma offre allo stesso tempo dei retroscena interessanti lato dirigenza rossonera. Le parole di Zazzaroni affidate a Instagram: "Mi risulta che il Crystal Palace chieda 40 milioni per Mateta: a questa cifra il Milan non arriva. Mi dicono anche che sul francese sia intervenuto direttamente Giorgio Furlani che l'ha preso per luglio a 30 più 3.5 al giocatore e adesso, aggiungendo soldi, tenta di portarlo a gennaio. Ma il Crystal P. deve trovare l'alternativa e il Milan sbloccare la lista".

16.25 | MALICK CISSÈ IN SEDE

Il nuovo difensore rossonero classe 2008 Malick Cissè, rinforzo principalmente per Milan Futuro, è in sede per firmare il contratto con il Milan dopo la giornata di visite mediche: CLICCA QUI per il video del nostro inviato.

16.20 | IL TECNICO DEL CHELSEA SUL FUTURO DI AXEL DISASI

Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior nella conferenza stampa di oggi ha parlato del futuro di Axel Disasi, difensore cercato anche dal Milan per questo finale di mercato. Le sue parole riportate da ANSA: "È in partenza? Non al momento. Ma è molto, molto bravo in allenamento, penso che tutti i giocatori vogliano l'opportunità di giocare a calcio, ecco perché fanno questo lavoro. Quindi, se si presenta un'opportunità per Axel che sia vantaggiosa per lui e per la sua carriera, la prenderemo in considerazione".

15.48 | ANCHE IL MILAN SU SERGIO RAMOS?

A fine 2025 è scaduto il contratto di Sergio Ramos con i messicani del Monterrey. Il difensore spagnolo classe 1986 non vuole ancora ritirarsi e quindi è in attesa di offerte per proseguire la sua carriera da calciatore. L'ultimo club che ha fatto la sua proposta all'ex Real Madrid è l'Al Quwa Al Jawiya, squadra che milita nel massimo campionato dell'Iraq. Come riporta AS, il presidente della società irachena Maad Badai ha parlato ai media del paese mediorientale, rivelando che su Ramos c'è anche il Milan: "L'offerta fatta alla stella spagnola Sergio Ramos è autentica e sincera al cento per cento È stata fatta dalla dirigenza del club e il suo agente l'ha accettata volentieri. Stiamo ancora aspettando la risposta del giocatore all'offerta di Al-Quwa Al-Jawiya, e abbiamo anche appreso che il Milan è entrato in gioco e ha offerto al difensore spagnolo uno stipendio di cinque milioni di dollari. Pertanto, stiamo continuando le trattative e aspettiamo la risposta ufficiale del giocatore".

15.00 | MATETA NON CONVOCATO DAL PALACE

Nel primo pomeriggio britannico Oliver Glasner, tecnico tedesco del Crystal Palace, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nottingham Forest che si giocherà domani in Premier League: l'allenatore ha confermato che Jean-Philippe Mateta non sarà convocato per la gara, motivando l'assenza proprio con le questioni relative al mercato che non metterebbero il giocatore nelle condizioni mentali di affrontare al meglio l'impegno. A riportarlo è Sky Sports UK .

14.57 | STAMATTINA ALLEGRI A CASA MILAN

Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina Massimiliano Allegri è stato a Casa Milan dove ha incontrato i dirigenti milanisti per fare il punto della situazione in vista degli ultimi giorni del mercato invernale. In queste ore i rossoneri hanno accelerato per Jean-Philppe Mateta, attaccante del Crystal Palace che il Diavolo vorrebbe portare subito a Milanello alla corte del tecnico livornese. Attenzione poi anche alla difesa: da settimane ormai il Milan sta cercando un nuovo innesto per puntellare il reparto difensivo. Se dovesse esserci un arrivo last-minute, a quale punto David Odogu potrebbe andare via in prestito per giocare con continuità.

14.47 | NKUNKU PER ORA NON APRE ALLA CESSIONE. MA NON PRECLUDE MATETA

Non mancano le pretendenti per Christopher Nkunku che il Milan vorrebbe cedere in questi ultimi giorni di mercato per fare spazio a Jean-Philippe Mateta: Fenerbahçe, Roma e Atletico Madrid hanno messo gli occhi sull'attaccante rossonero, che però per ora non apre alla sua partenza. La novità degli ultimi minuti è che l'eventuale permanenza dell'ex Chelsea potrebbe non precludere l'arrivo di Mateta, centravanti del Crystal Palace che il Diavolo ha bloccato per l'estate e che sta provando a portare già ora a Milanello.

14.43 | MILAN A CACCIA DI UN DIFENSORE: DUE NOMI

Gianluca Di Marzio riferisce che il Milan si sta muovendo anche per un difensore. Al momento i profili sul tavolo al quarto piano di Casa Milan, in via Aldo Rossi, sembrerebbero due secondo il giornalista di Sky Sport: in primis Josè Gimenez, centrale uruguaiano classe 1995 dell'Atletico Madrid e che ha una grande esperienza alle spalle; il secondo è il più giovane Axel Disasi, classe 1998 francese che è in uscita dal Chelsea e su cui però sembra essere favorito il West Ham.

14.38 | IN CORSO LE VISITE MEDICHE DEL DIFENSORE CLASSE 2008 CISSE'

Nei giorni scorsi, il Milan ha chiuso l'arrivo di El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 del Be Sport Academy che inizialmente verrà aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo, ma è probabile che ogni tanto si allenerà anche la prima squadra di Max Allegri. Il giocatore, che è costato meno di un milione di euro, si trova oggi a Milano dove sta svolgendo le visite mediche di rito con il club di via Aldo Rossi.

14.29 | MILAN-MATETA: L'AGENTE DEL FRANCESE IN PRESSING SUL PALACE

Il Milan è pronto ad alzare la parte fissa dell'offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, arrivando a 35 milioni di euro, per portare il francese a Milano prima della chiusura del mercato invernale (lunedì 2 febbraio). Lo scrive gazzetta.it che aggiunge un particolare importante: l'agente del giocatore, Paul Latouche, sta facendo pressioni sul club inglese perché dica sì al trasferimento immediato in rossonero del suo assistito.

14.01 | IL MILAN ALZA L'OFFERTA PER MATETA: 35 MILIONI PER AVERLO SUBITO

Secondo quanto riferisce Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, il Milan ha alzato la sua offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta ed è arrivato a mettere sul piatto 35 milioni di euro per averlo già in questa finestra di mercato. Il giocatore ha scelto il Diavolo e il suo agente sta mettendo pressione al club inglese per chiudere nelle prossime ore la trattativa con la società di via Aldo Rossi. Ecco il post di Bianchin su X: "Il Milan ha alzato l’offerta per Mateta, aumentando la parte fissa: 35 milioni per averlo subito. Mateta ha scelto il Milan: Nottingham Forest fuori dalla corsa. L’agente fa pressioni col Palace per chiudere nelle prossime ore. Importanti anche le evoluzioni su Nkunku".

13.58 | ROMA, TRATTATIVA LAMPO PER NKUNKU: LA SITUAZIONE

Intreccio molto complicato di calciomercato negli ultimi giorni della sessione invernale per il Milan che, a sorpresa, sta puntando tutto su Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace classe 1997 già cercato diverse volte in passato dal club rossonero. Nella questione rientra anche il connazionale attualmente nella rosa milanista Christopher Nkunku, indicato da più fonti come il giocatore che potrebbe liberare lo spazio nel reparto offensivo a Mateta per farlo approdare subito alla corte di Allegri. Un'ulteriore indiscrezione in questo senso arriva dai colleghi de Il Romanista, sito tematico sulla Roma, che ha confermato come nella notte il club giallorosso abbia aperto una trattativa lampo con il Milan per Nkunku. La formazione capitolina punta sulla formula del prestito con diritto di riscatto e sarebbe anche vicina all'accordo con il calciatore. Il definitivo ok per l'operazione, però, dipende dalla chiusura dell'operazione Mateta per il Milan. Tutto sembra legato.

13.40 | SU NKUNKU C'È LA ROMA, INTERESSE ANCHE DELL'ATLETICO MADRID

Christopher Nkunku è il candidato numero uno per fare spazio nella rosa di Allegri al possibile nuovo arrivo di Mateta. Gianluca Di Marzio ha ricapitolato così la situazione, considerando anche che il Fenerbahce ha puntato su Lookman e quindi verosimilmente si chiama fuori dalla corsa per Nkunku: "Cresce la fiducia del Milan per avere subito Mateta. Su Nkunku è vero l'interesse (tra le altre) della Roma ma il giocatore non ha ancora dato apertura". Sul numero 18 del Milan c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid, secondo Alfredo Pedullà.

13.25 | LOOKMAN AL FENERBAHCE: SI ALLONTANA NKUNKU

Il Fenerbahçe è ad un passo dall'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta. Il club turco, a cui è stato spesso accostato Christopher Nkunku, ha trovato un accordo di base con i bergamaschi sui 40 milioni di euro bonus inclusi. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Trattativa in chiusura tra Fenerbahçe e Atalanta per Ademola Lookman. Base di intesa sui 40 milioni di euro bonus inclusi. Si lavora sulle garanzie bancarie. Per Ademola Lookman pronto un contratto di 4 anni e mezzo a circa 7 netti".

13.20 | ACCORDO VERBALE CON MATETA: IL MILAN LO VUOLE ADESSO

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con Jean-Philippe Mateta ed è in trattativa avanzata con il Crystal Palace. I rossoneri vogliono provare a portarlo subito a Milanello, altrimenti il francese arriverà in estate. Ecco il post: "Il Milan blocca Jean-Philippe Mateta. Accordo verbale raggiunto con il calciatore, che ha dato massima disponibilità al trasferimento in Italia. Tra Milan e Crystal Palace la trattativa é in fase avanzata. Il club rossonero vuole provare a portarlo a Milano già adesso, nel caso punta a prenotarlo per giugno".

13.15 | MILAN AL LAVORO SUL GIOVANE CISSE

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il Milan si sarebbe inserito nella trattativa che stava per portare Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona al PSV Eindhoven. L'idea dei rossoneri è quella di lasciare fino a stagione il centrocampista classe 2006 al Catanzaro, squadra in cui sta giocando in prestito. In Serie B, Cissé ha collezionato finora 21 presenze e segnato sei gol.

13.10 | MATETA A MILANO GIÀ STASERA?

Anche dalla Francia arrivano conferme, in particolare da L'Equipe che oggi, sulla propria versione online, conferma che il Milan è pronto ad acquistare Mateta per 35 milioni di euro e a mettere sul piatto un contratto da tre anni e mezzo. Secondo le indiscrezioni del quotidiano transalpino, il giocatore potrebbe essere a Milano già questa sera, il che renderebbe ancora il tutto più lampo. Sul giocatore si erano mossi anche altri club italiani, come pure dalla Premier, il Nottingham Forest su tutti.

13.00 | MILAN, SPRINT SU MATETA

Il Milan ha trovato un accordo con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, come confermato da più fonti e dalla nostra redazione. Il prezzo del cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro e i due club avrebbero trovato l'intesa per un trasferimento in estate. Nel caso il Milan riuscisse a liberare un posto nel reparto offensivo, si proverebbe a chiudere subito l'operazione: in questo senso, l'indiziato numero uno per lasciare Milanello è Christopher Nkunku su cui c'è il pressing del Fenerbahce.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Mancano tre giorni alla fine del mercato e il Milan, dopo l'acquisto di Niclas Fullkrug a inizio sessione, è rimasto pressoché in disparte senza imbarcarsi in altre trattative. Da via Aldo Rossi, però, i fuochi d'artificio se li stanno tenendo per il rush finale: come riportato oggi, i rossoneri sono al lavoro sul profilo del centravanti Jean Philippe Mateta, classe 1997 del Crystal Palace. Per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti del calciomercato del Milan, segui il nostro live testuale!