VIDEO MN - L'uscita dell'agente di Maignan da Casa Milan

Giornata veramente intensa a Casa Milan con tantissime indiscrezioni di calciomercato sull'attaccante e il difensore, ma anche per il rifinanziamento ufficiale del vendor loan che ha sancito l'uscita definitiva di Elliott dal club milanista. Ma nella sede di via Aldo Rossi è stata l'occasione per la dirigenza rossonera per incontrare da vicino Jonathan Kebe, agente di Mike Maignan che nelle prossime ore firmerà il rinnovo di contratto con il Milan, da capitano.

Il procuratore del portiere rossonero era arrivato nel pomeriggio in sede verso le 17.30 ed è rimasto per circa un'ora: occasione per sistemare gli ultimi dettagli burocratici e legali della trattativa. All'uscita da Casa Milan, Jonathan Kebe non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it e degli altri colleghi. Di seguito il video: