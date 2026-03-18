Squalificati Serie A: l'Inter sarà senza Chivu (ma con Kolarov), la Lazio paga Sarri dopo il Milan
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Niente panchina per la prossima giornata per gli allenatori dell'Inter, Cristian Chivu, e della Lazio, Maurizio Sarri, entrambi espulsi nell'ultimo turno di campionato e squalificati così dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea. Quanto ai giocatori Durosinmi del Pisa starà fermo per due giornate dopo essere stato espulso "per avere colpito un avversario con un calcio alla coscia a palla lontana". Un turno di stop dovranno osservare, tra gli espulsi, Obert (Cagliari) e Wesley (Roma), e tra i non espulsi Enrico Delprato (Parma), Michael Aebischer (Pisa) e Pierre Bondo (Cremonese). (ANSA).
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