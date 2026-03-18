Sala: "Se la dirigenza sarà brava a investire su un giocatore che porti gol, e non 42 milioni per Nkunku, allora credo che potrà giocarsela per lo Scudetto"

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Federico Sala, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera sul Milan: "Onestamente non so quanto il campionato fosse stato riaperto prima. Non è un discorso di punti, ma di percorso e calendario. Io ho sempre pensato che il Milan avrebbe fatto una grande stagione, da 82/83 punti, che è quello che più o meno è in linea per fare. Per struttura, qualità e profondità della rosa… Il Milan da 15 anni non ha un attaccante che fa più di 20 gol a stagione. Quando devi cambiare spartito, perché non ti gira sempre bene la partita, e non hai le soluzioni per farlo, non puoi arrivare oltre gli 82/83 punti, che sono un grandissimo risultato rispetto al punto di partenza. Nella partita secca te la giochi, sul lungo periodo no”.

Vedo in quest’anno, e dovrà essere brava la dirigenza del Milan, la stagione propedeutica del Milan che perde 2-0 a La Spezia quando l’Inter vince lo scudetto con Conte, che è stato un anno molto simile. L’anno successivo è quello in cui il Milan torna a vincere lo scudetto. Se la dirigenza del Milan sarà brava a investire su un giocatore che porti quantità in termini di gol, e non a investire 42 milioni per Nkunku, allora credo che potrà giocarsela. Poi bisognerà essere bravi a rinforzare e puntellare anche in ottica Champions. La priorità è quella di trovare un attaccante con un bagaglio di 20 gol”.