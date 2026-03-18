Milan, il confronto tra Olivier Giroud 23/24 e Rafael Leao 25/26
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Su Instagram, Opta ha fatto un confronto di alcuni dati tra Olivier Giroud nella stagione 2023-2024, la più prolifica del francese in maglia rossonera, e Rafael Leao quest'anno: "9 vs 10 - In media a partita, rispetto a Giroud nel suo campionato più prolifico al Milan (23/24, 15G), nel 25/26 Leão (9G) vanta più tocchi in area (4.5 vs 3.7), più sponde (2.2 vs 1.3) e più recuperi (1.4 vs 0.9) - stesse medie per tiri tentati (2.2) e gol (0.4).
Confronto".
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