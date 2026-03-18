Da eroe a delusione. Agresti su Estupinan: "Non ha capito che conta si offendere, ma anche difendere?"

vedi letture

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato così di Pervis Estupinan: "Dieci giorni fa Estupinan ha trovato semaforo verde e ha sgommato: ha bruciato Luis Henrique secondo gli insegnamenti tattici di Allegri, ha segnato il gol decisivo all'Inter (un gol che lo renderà immortale per i tifosi del Milan, quello dell'8 marzo 2026 sarà per sempre "il derby di Estupinan"). Solo che, a una settimana di distanza, si è ripetuto al contrario: Max gli ha dato fiducia anche contro la Lazio, nonostante Bartesaghi avesse recuperato, e lui l'ha tradita facendosi infilare da Isaksen. Da eroe a delusione. E il semaforo è diventato d'improvviso rosso, senza nemmeno passare dal giallo: Estupinan ha dovuto inchiodare.

Già, ma qual è il vero Estupinan? Quello che abbatte l'Inter o quello che si fa travolgere da Isaksen? Possibile che tanti mesi con Allegri, un maestro della fase difensiva, non gli abbiano insegnato niente? Non ha capito che conta si offendere, ma anche proteggere? Il Milan continua a sperare che il vero Estupinan sia l'uomo decisivo del derby. Giusto sperare, ci mancherebbe. A noi resta il dubbio che sia. invece, quello spaesato di Roma".