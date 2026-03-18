MN - Brambati consiglia: "La società Milan per poter essere competitiva dovrà ripartire dalle idee di Allegri"

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E' intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Leao-Pulisic e al futuro di questo Milan, nonostante tutto ancora "in corsa" Per il difficilissimo sogno scudetto. Di seguito un breve estratto delle sue parole:

Quindi sogno scudetto finito?

“Non dico sia completamente esaurito il discorso scudetto, ma dipenderà molto dall’Inter, visto che avrà Fiorentina, Roma e Como. Non un percorso facile, qualora dovessero fare bottino pieno allora sì, fine dei giochi".

Sul futuro: quale strada percorrere per poter essere davvero competitivi?

“Per migliorare va seguito Allegri e la sua linea guida. Questo Milan dovrà essere puntellato nelle entrate e anche nelle uscite. Bisognerebbe partire dalle conferme di Maignan e Rabiot, andando a prendere un difensore centrale e una punta di grande livello, sperando di avere ancora questo super Modric il prossimo anno”.