Tutta l'emozione di Bove dopo aver trovato il primo gol post malore: le sue parole

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(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Quanto mi e' mancata, questa sensazione". Edoardo Bove e' tornato al gol per la prima volta, dopo il suo rientro in campo a seguito dell'arresto cardiaco in Fiorentina-Inter, e sui social ha brevemente raccontato la sua emozione. Trasferitosi in Inghilterra per l'impossibilita' di avere in Italia l'idoneita' fisica, visto che gli e' stato impiantato un defibrillatore fisso, il centrocampista romano ha segnato ieri con la maglia del Watford il 3-1 al Wraxham in una partita di seconda divisione.

"Il tuo finale da Hollywood", e' stato invece il complimento, sempre via social, del suo nuovo club. Al gol, tutti i compagni avevano abbracciato Bove, indicandolo come assoluto protagonista al pubblico. (ANSA).