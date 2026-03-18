Bezzi: "Allegri mi ha deluso stavolta, Milan inguardabile contro la Lazio"

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A TMW Radio, è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi, il quale ha commentato così la sconfitta del Milan contro la Lazio: "Se Allegri mi ha deluso contro la Lazio? Stavolta ha deluso. Dopo che l'Inter aveva fatto questo regalone, ho visto un Milan inguardabile, che ha giocato nella maniera peggiore. Chi doveva dare di più in campo ha deluso profondamente. Non so perchè abbia sbagliato così tanto. La stagione resta importante, ma con la Lazio ha sbagliato completamente".