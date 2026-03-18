Corsa scudetto, Mauro: "L'Inter non dovrebbe solo rallentare, ma fermarsi"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro ha commentato così la corsa scudetto in Serie A: "L'ho detto dopo la vittoria del Milan nel derby: non vedo margini per le altre. L'Inter sta avanti di 8 punti sui rossoneri, di 9 sul Napoli, non basterebbe un rallentamento, bisognerebbe che si fermasse. Ma servirebbe che chi segue non perdesse una sola occasione. L'Inter sta meritando. Ha avuto gare difficili, negli scontri diretti non è riuscita ad imporsi, ma la classifica sta lì a testimoniare che è stata la più forte. Non è una sentenza nostra, è il campo che parla".
30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA
Venerdì 20 marzo
ore 18.30, Cagliari-Napoli
ore 20.45, Genoa-Udinese
Sabato 21 marzo
ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo
Domenica 22 marzo
ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter
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