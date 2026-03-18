Corsa scudetto, Mauro: "L'Inter non dovrebbe solo rallentare, ma fermarsi"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro ha commentato così la corsa scudetto in Serie A: "L'ho detto dopo la vittoria del Milan nel derby: non vedo margini per le altre. L'Inter sta avanti di 8 punti sui rossoneri, di 9 sul Napoli, non basterebbe un rallentamento, bisognerebbe che si fermasse. Ma servirebbe che chi segue non perdesse una sola occasione. L'Inter sta meritando. Ha avuto gare difficili, negli scontri diretti non è riuscita ad imporsi, ma la classifica sta lì a testimoniare che è stata la più forte. Non è una sentenza nostra, è il campo che parla".

30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA

Venerdì 20 marzo

ore 18.30, Cagliari-Napoli

ore 20.45, Genoa-Udinese

Sabato 21 marzo

ore 15, Parma-Cremonese

ore 18, Milan-Torino

ore 20.45, Juventus-Sassuolo

Domenica 22 marzo

ore 12.30, Como-Pisa

ore 15, Atalanta-Verona

ore 15, Bologna-Lazio

ore 18, Roma-Lecce

ore 20.45, Fiorentina-Inter