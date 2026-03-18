Trevisani sul Milan: "Mi sconvolge che non si possa pensare di uscire dal 3-5-2"

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La sconfitta del Milan contro la Lazio, la terza di questo campionato rossonero e solamente la prima in trasferta, continua a far discutere moltissimo. Tra gli addetti ai lavori ha parlato anche il collega Riccardo Trevisani, telecronista per le reti Mediaset, che è intervenuto durante Cronache di Spogliatoio e ha condiviso il suo punto di vista sulla gara persa dai rossoneri e in generale sulla stagione del Diavolo, sempre con un occhio a quello che è stato il lavoro di Massimiliano Allegri.

Le parole di Trevisani sul Milan: "Mi sconvolge il fatto che trovando un avversario che gioca con Patric regista, non si possa pensare di uscire dallo spartito di mettere magari un 3-4-2-1 o un 4-3-2-1, uscire da questo 3-5-2 obbligatorio tra l'altro con i due dei due che non sono due. Giocare con tre centrocampisti e lasciare giocare Leao nel suo ruolo a sinistra. Domenica sbagliando nella reazione ha provato a dire all'allenatore: 'Ma se non gioco quando fai i tre e io posso star largo a sinistra, quando gioco io?'. Ricordo a chi insulta Leao, dicendo che non fa una mazza, che è il capocannoniere del Milan. Ma potrebbe giocare nel 4-3-3 alto a sinistra".