Cugini duro sul Milan: "È un caso devastante per il calcio italiano"

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Mimmo Cugini ha commentato in maniera piuttosto drastica la situazione che sta attraversando il Milan.

Intervenuto sulle frequenze della radio di TMW, il giornalista Mimmo Cugini è stato interpellato non solo sui più caldi temi d'attualità legati alla Juventus, ma anche quelli legati al Milan, al centro di una rivoluzione societaria e sportiva dalla quale non sono ancora arrivate delle risposte concrete.

La Juventus ha deciso di separarsi da Comolli. Che situazione è

"L'impressione che ho è che regni grande confusione. La Juventus è un po' meno ingarbugliata rispetto al Mlan, anche se, conoscendo il carattere di Spalletti, pensare di andare avanti così per una stagione intera non promette niente di buono. Personalmente mi aspettavo che in questi mesi prendesse più piede la figura di Chiellini, mentre invece continua a regnare la confusione. Non mi spiego come si sia arrivati all'undici di Giugno in questa situazione. Bisognava programmare questa scelta già parecchi mesi fa".

Sul Milan invece?

"Il Milan in questo momento non esiste, è un caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più poi è che Ibrahimovic e Cardinale danno l'impressione di non fregarsene minimante. È tutto assurdo".