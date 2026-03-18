MN - Sogno scudetto finito? Brambati: "Non è ancora finita del tutto, dipenderà tanto dall'Inter.."

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E' intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Leao-Pulisic e al futuro di questo Milan, nonostante tutto ancora "in corsa" Per il difficilissimo sogno scudetto. Di seguito un breve estratto delle sue parole:

"Caso Leao? Ho la netta sensazione che il ragazzo è e rimarrà sempre questo, sempre così. Continuiamo a dargli sempre un’occasione in più, ma lui non ha mai portato nelle sue stagioni un senso di continuità, anzi ci sono stati più bassi che alti. Anche il derby per lui è stata una mezza delusione, ci aspettavamo un altro Leao anche lì perchè aveva parlato di gara da prendere sul personale, vita o morte, queste cose qua. Poi il derby è stato vinto e quindi passa tutto in secondo piano. Forse la società dovrebbe pensare di poter fare a meno di questo giocatore in futuro. Sul percorso in campionato dico che non è ancora completamente esaurito, ma dipenderà molto dall’Inter, visto che avrà Fiorentina, Roma e Como. Non un percorso facile, qualora dovessero fare bottino pieno allora sì, fine dei giochi".