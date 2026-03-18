Italia Femminile, Soncin: "Sappiamo che finora non siamo state la nostra migliore versione, c'è la consapevolezza che possiamo fare sicuramente meglio"

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - "Sappiamo che quei momenti sono un punto di partenza e non di arrivo". Lo ha detto Andrea Soncin, ct della Nazionale di calcio femminile rivedendo un video a Palazzo Vecchio sulla cavalcata azzurra agli Europei del 2025, durante il galà Women4Football. Avventura che si è conclusa in semifinale contro l'Inghilterra, con una sconfitta ai supplementari per 2-1, dopo essere state raggiunte in pieno recupero. "C'è tanto orgoglio ed emozione quando si rivivono queste cose, ringrazio chi ci ha dato la possibilità di vivere questo sogno".

E "da persone di sport quali siamo", "quelle lacrime vanno ad alimentare le nostre energie per conquistare il prossimo obiettivo", ovvero la qualificazione ai Mondiali in Brasile del prossimo anno. "Quanto è lontana? Sappiamo che finora non siamo state la nostra migliore versione, c'è la consapevolezza che possiamo fare sicuramente meglio", visto il solo punto conquistato nelle prime due partite. Ma, ha sottolineato Soncin, "la cura giornaliera di ambizione, passione, anima e cuore, abbinata al talento che hanno ampiamente dimostrato di avere, ci potrà permettere di conquistare il prossimo obiettivo". (ANSA).