Garlando: "Leao sta bruciano l'ennesima stagione della sua vita. È più vicino al tramonto che all'esordio"

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Nel corso del consueto appuntamento con "La Tripletta", podcast de La Gazzetta dello Sport, il collega Marco Guidi ha parlato dei problemi di Rafael Leao al Milan: dal rapporto con Pulisic all'equivoco tattico: "È vero, in quelle due occasioni ha fatto il movimento giusto e Pulisic non gli ha datto la palla. La reazione che ha avuto in campo è immatura, perché non puoi fare un gestaccio verso il tuo compagno che non ti ha dato la palla, soprattutto se quello che stai dando tu alla squadra è poco".

Sullo stesso argomento è intervenuto anche Luca Bianchin: "Il fatto che Leao difensivamente non aiuta e che si muove poco...Io vorrei vedere un po' il tridente. So che è molto banale, ma perché no?".

A chiudere il cerchio Luigi Garlando: "Io quello che rimprovero ad Allegri, è inaccettabile che il Milan giochi sempre allo stesso modo, che regalo un tempo, che sta bloccato, chiuso, e poi se sta sotto butta dentro Nkunku...È tutta la stagione che fa così. Secondo me ha delle responsabilità. Doveva avere più coraggio, e Leao ovviamente sta bruciando l'ennesima stagione della sua vita. È più vicino al tramonto che all'esordio".