Yildiz non dimentica Allegri: "Gli devo tutta questa vita"
Kenan Yildiz, stella della Juventus e numero 10 bianconero, è stato intervistato in esclusiva per il Corriere dello Sport, direttamente dal direttore della testata il giornalista Ivan Zazzaroni. Una lunga chiacchierata sulla carriera, ancora agli inizi, sugli obiettivi, sulla stagione in corso e anche su qualche curiosità del calciatore turco. Tra i vari temi toccati, il talento classe 2005 ha parlato anche di Massimiliano Allegri, attuale tecnico rossonero ma suo ex allenatore in bianconero che lo ha fatto esordire in prima squadra.
Le parole di Yildiz per Massimiliano Allegri ma anche per un altro allenatore italiano come Vincenzo Montella, CT della Turchia che gli ha dato molta fiducia con la maglia della Nazionale: "Ad Allegri devo tanto, tutta questa vita, per come è cominciata. Provo gratitudine anche per Montella che mi ha portato in nazionale".
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