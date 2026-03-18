Pastore: "Penso che la seconda virtuale sia il Napoli, perché sta meglio, è una squadra più forte e perché ha un calendario più semplice rispetto al Milan"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul campionato di Serie A:

Ma l’Inter rischia davvero, secondo te?

"Ormai no. Nel senso che poteva riaprire il campionato se il Milan avesse vinto a Roma, ma è andato molto lontano dal vincere a Roma e il Milan. Tant’è che io penso che la seconda virtuale in questo momento sia il Napoli, perché sta meglio, perché è una squadra più forte e perché ha un calendario, secondo me, anche più semplice rispetto a quello del Milan, oltre ad avere lo scontro diretto in casa tra due giornate dopo i playoff. Però sono comunque, secondo me, schermaglie per un secondo, terzo, quarto posto. L’Inter davvero ha lo scudetto in mano e se supererà, non dico indenne, ma senza perdere magari più di due o tre punti, le prossime tre giornate — che sono quelle più difficili contro Fiorentina, Roma e Como — penso che poi sarà tutta discesa."

E da un punto di vista delle statistiche, nove punti guardando al Napoli: in passato abbiamo citato la Lazio nel 2000 con la Juventus. Altri precedenti ci sono, giusto per sognare, per dare speranze ai napoletani?

"No, no. Nove punti a 8-9 giornate dalla fine, come in questo caso, soltanto quella volta lì nel 2000. Conte stava con la Juventus in quel caso, con chi era davanti, e c’era però anche lo scontro diretto, che la Lazio vinse 1-0 con un gol di Simeone a Torino e le consentì di recuperare tre punti in una sola giornata. Questo al Napoli invece non potrà succedere. È un caso su 30 stagioni con i tre punti a vittoria, quindi evidentemente è un caso molto raro. In quel caso entrambe le squadre erano anche fuori dalle coppe. La Lazio uscì proprio in quelle settimane, la Juve era stata eliminata dalla Coppa UEFA, quindi non c’era la distrazione che può avere oggi una squadra impegnata anche in Europa. È molto difficile, insomma: bisognerebbe fare i conti, più che con un filotto del Napoli, con un tracollo nervoso dell’Inter. Non è che sia nel momento migliore della sua stagione, però proprio grazie al risultato di Roma contro il Milan potrebbe aver tirato un po’ il fiato. Lo vedremo già questo weekend: è un turno in cui l’Inter gioca per ultima rispetto a Milan e Napoli, quindi se arrivassero vittorie del Milan contro il Torino e del Napoli a Cagliari, poi l’Inter scenderebbe in campo a Firenze con una tensione ulteriore. Non credo comunque che l’Inter lasci punti a Firenze, però è anche vero che ha perso punti, ci sono diversi infortuni e Lautaro domenica potrebbe non rientrare per cautela. È uno snodo importante, non l’ultimo. Però tutto passa dalle vittorie di Napoli e Milan: nel vostro caso, il Napoli a Cagliari non può pensare a un risultato diverso dalla vittoria."