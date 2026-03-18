Il messaggio di El Aynaoui dopo la rapina subita nella sua casa a Roma

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(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Voglio ringraziare tutti per la vicinanza e la solidarietà ricevuta in queste ore, abbiamo avuto paura ma io e la mia famiglia stiamo bene e questa è la cosa più importante. Grazie a tutti": così il giocatore della Roma Neil El Aynaoui dopo la rapina subita nella sua casa nella Capitale. (ANSA).