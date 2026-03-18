MN - Brambati duro su Leao: "Il ragazzo è sempre stato questo, mai un senso di continuità. Il Milan dovrebbe riflettere sul suo futuro"

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E' intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Leao-Pulisic e al futuro di questo Milan, nonostante tutto ancora "in corsa" Per il difficilissimo sogno scudetto. Di seguito un breve estratto delle sue parole:

"Contro la Lazio è venuta meno la forza mentale del Milan. Era una partita che io avrei giocato come fosse una finale di Champions, purtroppo devo dire che al netto di Modric e Maignan, visto che mancava Rabiot, in questa squadra di giocatori abituati a certe partite ce ne sono pochi, purtroppo. Questi tre sono gli unici ad essere abituati a giocare grandi partite ad alti livelli di pressione. Paradossalmente è stata più la Lazio ad affrontare la gara in quel modo, con la fame negli occhi. Caso Leao? Ho la netta sensazione che il ragazzo è e rimarrà sempre questo, sempre così. Continuiamo a dargli sempre un’occasione in più, ma lui non ha mai portato nelle sue stagioni un senso di continuità, anzi ci sono stati più bassi che alti. Anche il derby per lui è stata una mezza delusione, ci aspettavamo un altro Leao anche lì perchè aveva parlato di gara da prendere sul personale, vita o morte, queste cose qua. Poi il derby è stato vinto e quindi passa tutto in secondo piano. Forse la società dovrebbe pensare di poter fare a meno di questo giocatore in futuro..".