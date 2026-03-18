MN - Brambati dopo la sconfitta di Roma: "Venuta meno la forza mentale del Milan, solo tre giocatori abituati a grandi pressioni"

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E' intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Leao-Pulisic e al futuro di questo Milan, nonostante tutto ancora "in corsa" Per il difficilissimo sogno scudetto. Di seguito un breve estratto delle sue parole:

Contro la Lazio si è rotto qualcosa?

"Credo sia venuta meno la forza mentale del Milan. Era una partita che io avrei giocato come fosse una finale di Champions, purtroppo devo dire che al netto di Modric e Maignan, visto che mancava Rabiot, in questa squadra di giocatori abituati a certe partite ce ne sono pochi, purtroppo. Questi tre sono gli unici ad essere abituati a giocare grandi partite ad alti livelli di pressione. Paradossalmente è stata più la Lazio ad affrontare la gara in quel modo, con la fame negli occhi”.